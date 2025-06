LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 Roland Garros 2025 in DIRETTA | tutto da rifare battaglia totale

Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo. La tensione è palpabile: ogni punto potrebbe ribaltare le sorti della partita. Con un talento emergente come Rune che sfida la promessa italiana Musetti, assistiamo a un duello generazionale che celebra il tennis in tutta la sua bellezza. Chi avrà la meglio? Non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Lunga la risposta di diritto di Rune, che qui qualcosa ha regalato. Seconda di servizio. 40-30 Spaventosa risposta di Rune con il diritto incrociato. Pazzesco. 40-15 Largo il rovescio lungolinea del danese. 30-15 Battuta esterna vincente, in rete la risposta di diritto del n.10. 15-15 Servizio e rovescio lungolinea di Musetti. Rune ci arriva in ritardo e spara fuori il diritto. 0-15 Si ricomincia con lo stesso copione. Rune comanda e chiude con lo smash. Inizia il terzo set con Musetti in battuta. 22.56 Siamo a 2 ore esatte di partenza. Potremmo anche arrivare a 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale

