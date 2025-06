LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 6-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | l’italiano si riporta avanti ma è una battaglia furibonda

Musetti sta infiammando il Roland Garros 2025 con una prestazione da urlo! La battaglia contro Rune è intensa, ma il nostro talento mostra grinta e tecnica sopraffina. Ogni punto è una dichiarazione di intenti: sulla terra rossa, la paura non esiste! Questo match non è solo sport, ma un momento che potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il tennis italiano. Tenete d'occhio questo giovane campione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! CHE PUNTOOOOOOOOOOOOOO!!! Musetti picchia con due diritti superlativi, poi va a segno con il rovescio in contropiede! Questa è la personalità che gli è richiesta, perché lui è un giocatore di questo calibro! Sulla terra rossa non deve avere paura di nessuno! 40-30 Seconda solida al centro, in rete la risposta di rovescio di Rune. Altra seconda. 30-30 Risposta sulla riga di Rune, largo il diritto dell’italiano. 30-15 Servizio a sventaglio vincente in uscita dal servizio. Seconda di servizio. 15-15 Rune fa male prima di diritto e poi di rovescio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, 6-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: l’italiano si riporta avanti, ma è una battaglia furibonda

