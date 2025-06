LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 6-3 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si gioca sul servizio dell’italiano

La tensione si fa palpabile al Roland Garros 2025 mentre Musetti affronta Rune in un match che promette spettacolo. Ogni colpo è una battaglia, ogni punto un passo verso la gloria. La crescita del tennis italiano è sotto gli occhi di tutti: Musetti è l’emblema di una nuova generazione che sfida i grandi nomi del circuito. Non perdere nemmeno un istante di questa sfida avvincente e scopri chi conquisterà il cuore del pubblico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Sulla riga il diritto lungolinea dell’italiano. 2-1 Vola via la risposta di rovescio di Musetti. 40-15 Rune legge bene la palla corta di Musetti e chiude con l’ennesimo smash. 30-15 Lungo di poco un diritto interlocutorio di Musetti. Errore raro per lui. 15-15 Lungo questa volta il pallonetto difensivo del n.7. 0-15 Rune viene ancora trafitto da un passante di rovescio incrociato di Musetti che è un vero gioiello. 2-0 Battuta vincente al centro di Musetti, che grida “andiamooooo”. Deve farsi sentire! 40-30 Lungo il back di rovescio di Musetti. Game che si complica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, 6-3, 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si gioca sul servizio dell’italiano

Leggi anche LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale - Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo.

Su questo argomento da altre fonti

Roland Garros, stasera in campo Musetti-Rune. Paolini sconfitta dalla Svitolina: 6-4 6-7 1-6 - Errani e Vavassori approdano ai quarti nel doppio misto; Musetti-Rune agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla; Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP; Musetti agli ottavi: batte Navone e trova Rune. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Musetti-Rune Roland Garros diretta, risultato tennis oggi live

Secondo msn.com: L'azzurro numero 7 del mondo sfida il danese (n.10 Atp) sulla terra rossa dello Slam parigino, con il palio il pass per i quarti di finale: tutti gli aggiornamenti ...

Roland Garros, la diretta degli ottavi oggi: Musetti-Rune diretta 7-5, 1-2. Lorenzo vince il primo set

Segnala corriere.it: Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine Paolini, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina ...

Roland Garros: Musetti-Rune un set pari (7-5 3-6) DIRETTA

Come scrive ansa.it: Sinner, 'Musetti? Tanto talento, spero vada molto lontano' - "Musetti? Gli auguro di andare molto molto lontano, non solo qui al Roland Garros ma in tutti gli altri.