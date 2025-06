LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 5-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break da difendere con i denti!

Musetti è in battaglia al Roland Garros 2025, un torneo che non smette di emozionare gli appassionati di tennis. Con ogni punto, il giovane talento italiano dimostra di avere la grinta necessaria per affrontare avversari temibili come Rune. Ogni palla corta e ogni salvataggio miracoloso sono un segno che il futuro del tennis è qui e ora. Non perderti l’azione: ogni scambio potrebbe essere decisivo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Palla corta vincente di Musetti. Non l’ha utilizzata così tanto questa sera. 30-0 Servizio e diritto di Rune, in rete il passante di diritto di Musetti. 15-0 Salvataggio miracoloso di Musetti sul primo smash di Rune. Sul secondo il danese chiude con una violenza brutale. 5-2 Lungo il diritto del danese. 40-15 Brutta palla corta di Rune, Musetti ci arriva bene e va a segno con il rovescio lungolinea. 30-15 Musetti gioca due sontuosi diritti in uscita dal servizio. Il secondo è vincente. Questa è la personalità che vogliamo vedergli. 15-15 Stavolta è vincente la risposta di diritto lungolinea sulla seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, 5-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break da difendere con i denti!

