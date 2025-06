LIVE Musetti-Rune 7-5 3-6 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | due game interlocutori nel mezzo del terzo set

È il momento clou del Roland Garros 2025: Musetti si sta battendo con grinta contro Rune in un match che promette emozioni forti! Nel terzo set, ogni punto conta e il pubblico è in trepidante attesa. L’azzurro mostra colpi da maestro, mentre il danese non molla. Questo incontro non è solo una partita di tennis, ma un tassello fondamentale nella corsa per la vetta del ranking mondiale. Chi avrà la meglio? La suspense è palpabile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-4 Lungo il back di rovescio dell’azzurro. 40-15 In corridoio il diritto incrociato dal centro dell’italiano. Let sulla seconda. 30-15 Risposta vincente di Musetti con il diritto lungolinea. 30-0 Schiaffo al volo del danese, in rete il passante di rovescio del n.7. 15-0 Larga di poco la risposta di diritto incrociato dell’italiano. 4-1 Lungo il pallonetto del danese, Musetti tiene a zero il servizio. 40-0 Stupendo recupero di Musetti con il back di rovescio, in rete il diritto di Rune. 30-0 Battuta vincente al centro del n.7, che si dice ‘bravo’. 15-0 Volée di rovescio non risolutiva di Musetti, ma è in rete il passante del n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: due game interlocutori nel mezzo del terzo set

Leggi anche LIVE Musetti-Rune 7-5, 3-6, Roland Garros 2025 in DIRETTA: tutto da rifare, battaglia totale - Siamo nel cuore di una battaglia epica al Roland Garros 2025! Musetti e Rune si sfidano in un match mozzafiato che sta incollando gli appassionati allo schermo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-Rune LIVE: in palio i quarti al Roland Garros; Roland Garros, stasera in campo Musetti-Rune. Paolini sconfitta dalla Svitolina: 6-4 6-7 1-6 - Errani e Vavassori approdano ai quarti nel doppio misto; Musetti-Rune agli ottavi di finale: quando si gioca e dove vederla; Lorenzo Musetti al Roland Garros 2025: quando gioca, programma e orario delle partite · Tennis ATP. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Musetti-Rune Roland Garros diretta, risultato tennis oggi live

Segnala msn.com: L'azzurro numero 7 del mondo sfida il danese (n.10 Atp) sulla terra rossa dello Slam parigino, con il palio il pass per i quarti di finale: tutti gli aggiornamenti ...

Roland Garros, la diretta degli ottavi oggi: Musetti-Rune diretta 7-5, 1-2. Lorenzo vince il primo set

corriere.it scrive: Lorenzo si prepara alla battaglia con il danese, in palio i quarti. Che beffa per Jasmine Paolini, che domina il primo set, ha tre occasioni per chiudere ma perde contro l'ucraina Svitolina ...

Roland Garros: Musetti-Rune un set pari (7-5 3-6) DIRETTA

Riporta ansa.it: Sinner, 'Musetti? Tanto talento, spero vada molto lontano' - "Musetti? Gli auguro di andare molto molto lontano, non solo qui al Roland Garros ma in tutti gli altri.