LIVE Musetti-Rune 7-5 2-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il danese è un ciclone nel secondo set

Il match tra Musetti e Rune al Roland Garros 2025 è un autentico battaglia di talento e determinazione. Il danese, in particolare, sta dimostrando di essere un vero ciclone nel secondo set, trascinando il pubblico con colpi da maestro. Questo incontro si inserisce perfettamente nel trend di giovani tennisti che stanno rivoluzionando il panorama del tennis. Non perdere i prossimi scambi: la tensione è alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Servizio esterno e smash. 40-15 Servizio esterno vincente. 30-15 In rete stavolta il diritto lungolinea di Rune. 30-0 Battuta vincente al centro. 15-0 Servizio e diritto incrociato del n.10, che adesso è un fiume in piena. 2-4 Arriva il break, ma era nell’aria. Largo il back di rovescio di Musetti. Sappiamo che Rune ha tanti alti e bassi. Ma ora sta vivendo proprio uno di quegli ‘alti’ in cui non è inferiore a nessuno, nemmeno a Sinner ed Alcaraz. 40-A A rete Rune, gioca una volée solida di diritto, poi è lungo il pallonetto disperato di Musetti. Adesso il danese sta giocando meglio dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 2-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il danese è un ciclone nel secondo set

