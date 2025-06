LIVE Musetti-Rune 7-5 1-2 Roland Garros 2025 in DIRETTA | si alza il livello della partita

La tensione si fa palpabile al Roland Garros 2025! Musetti e Rune stanno dando vita a uno spettacolo avvincente, con colpi che sfidano la gravità. È incredibile come i giovani talenti stiano riscrivendo le regole del tennis, portando freschezza e audacia sul campo. Non perdere nemmeno un punto di questo match entusiasmante, dove ogni scambio è carico di emozioni e opportunità. Chi avrà la meglio? La risposta è solo un servizio di distanza!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Largo il diritto del danese in uscita dal servizio. 40-15 Risposta profonda di Musetti, largo il rovescio lungolinea del n.10. 40-0 Ancora offensivo Rune, a segno con la volée alta di rovescio. 30-0 Avanza a rete il danese, largo il passante di rovescio incrociato dell’azzurro. 15-0 Stavolta è Rune superlativo in difesa. Musetti non chiude due smash, poi mette largo un diritto incrociato. 2-2 Ace esterno fondamentale. Era un game cruciale. A-40 Musetti si difende come può su una bordata di diritto del danese, che poi sbaglia il diritto successivo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 1-2, Roland Garros 2025 in DIRETTA: si alza il livello della partita

