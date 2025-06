LIVE Musetti-Rune 7-5 0-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il danese serve per primo nel 2 set

Siamo nel vivo di una battaglia avvincente tra Musetti e Rune al Roland Garros 2025! Il danese, in questo secondo set, sembra aver trovato una solidità impressionante. Ma non sottovalutiamo il talento di Musetti: ogni punto è un'emozione e ogni scambio racconta una storia. In un'epoca in cui il tennis sta vivendo una nuova generazione di protagonisti, questa sfida rappresenta il futuro di uno sport che affascina il mondo. Restate con noi per aggiornamenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esce di pochissimo il passante di diritto lungolinea di Musetti. 30-30 Largo il rovescio incrociato del danese. 30-15 Largo il diritto di Rune in uscita dal servizio. 30-0 Sembra ancora più solido il danese in questo avvio. Lungo il rovescio dell’italiano. 15-0 Rune avanza e chiude con la volée di diritto. 1-1 Scambio lungo. Musetti fa male con il rovescio incrociato, poi va a segno con uno smash ‘di tocco’, appena accarezzato. 40-30 Risposta aggressiva, lungo il rovescio di Musetti in uscita dal servizio. Game che si è complicato, occhio. 40-15 Fulmineo diritto lungolinea vincente di Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 7-5, 0-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il danese serve per primo nel 2° set

