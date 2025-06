LIVE Musetti-Rune 5-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break importante dell’italiano

Musetti conquista un break decisivo al Roland Garros 2025, portandosi sul 5-4 contro Rune! Questo momento cruciale non solo accende il match, ma evidenzia anche il crescente talento del tennis italiano, in forte ascesa nelle ultime stagioni. L’adrenalina è palpabile e ogni colpo potrebbe cambiare le sorti del torneo. Rimanete sintonizzati per scoprire se il giovane azzurro riuscirà a coronare il suo sogno!

Si rigioca il punto. Era stata chiamata fuori la risposta di Rune, ma era sulla riga ancora. 0-30 Palla corta di Musetti, contro-smorzata di Rune, largo il passante stretto dell'italiano. Seconda di servizio. 0-15 Risposta di rovescio sulla riga di Rune, largo il diritto di Musetti. 5-4 BREAK! Musetti sontuoso con un pallonetto difensivo che resta in campo. Poi Rune affossa un diritto a mezza rete. Sì, lo aveva giocato. Ma palla in rete. 30-40 Lungo il rovescio lungolinea del danese. Ora giocherà un serve&volley? Musetti deve farsi trovare pronto. 30-30 Seconda esterna sulla riga, in rete la risposta di rovescio di Musetti.

