LIVE Musetti-Rune 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il n 10 annulla una palla break

Il match tra Musetti e Rune al Roland Garros 2025 è un vero spettacolo! Con il punteggio in parità, tensione e talento si fondono in ogni scambio. Musetti, numero 10 del mondo, sta dimostrando di avere la stoffa dei campioni, annullando palle break cruciali. Questo incontro non è solo una sfida sportiva, ma riflette l'emergere di una nuova generazione di tennisti pronti a scrivere la storia. Chi vincerà? La risposta è nell'aria!

4-4 Palla corta di Rune, Musetti ci arriva bene e va a segno con il diritto incrociato. 40-15 Stavolta la prima entra e l'italiano va a segno con un diritto incrociato sulla riga. 30-15 E ancora una volta l'azzurro viene investito dalla risposta profondissima di rovescio del rivale. Musetti serve per ora solo il 40% di prime di servizio. 30-0 E' ancora Rune a comandare, ma il danese sbaglia ancora e mette in rete il diritto lungolinea. 15-0 Ancora una seconda troppo morbida di Musetti, che viene investito dalla risposta di Rune. Ma il danese mette fuori lo smash da fondo campo.

