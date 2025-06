LIVE Musetti-Rune 2-3 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il danese recupera il break

È un momento cruciale per Musetti e Rune al Roland Garros 2025, dove il tennis si trasforma in una battaglia strategica. Mentre il danese recupera il break, la tensione cresce: chi avrà il predominio nel finale? Questo match evidenzia come il tennis moderno richieda non solo abilità fisica, ma anche una mente acuta. Rimanete sintonizzati: ogni punto potrebbe cambiare le sorti del torneo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ancora a rete Rune, che poi chiude con un comodo smash. Il danese sta verticalizzando molto. 30-0 Solido da fondo Musetti, in rete il rovescio dell’avversario. 15-0 In rete la volée di diritto di Rune, ma adesso è il danese che sta prendendo costantemente l’iniziativa dello scambio. Musetti sta risentendo mentalmente delle occasioni non sfruttate in questo avvio. Deve resettare, perché la partita è lunghissima. 2-3 Rune passa avanti. Gioca un diritto strettissimo che porta Musetti all’errore di diritto, palla in rete. A-40 Gratuito di Musetti, che colpisce male un rovescio interlocutorio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 2-3, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il danese recupera il break

