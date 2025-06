LIVE Musetti-Rune 2-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | il danese salva una palla del doppio break

La tensione si taglia col coltello al Roland Garros 2025, dove Lorenzo Musetti e Holger Rune si sfidano in un match appassionante. Il danese ha appena salvato una palla del doppio break, dimostrando che la resilienza è fondamentale nel tennis moderno. Questo incontro non è solo un duello tra talenti emergenti, ma rappresenta anche l’epoca di una nuova generazione pronta a scrivere la storia. Rimanete con noi per scoprire come andrà a finire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Servizio e diritto a sventaglio dell’azzurro. 15-15 Risposta aggressiva di Rune, largo il diritto incrociato dell’italiano. 15-0 Servizio e diritto di Musetti. 2-1 Servizio, diritto e smash. Rune si è salvato dal doppio break. A-40 Largo il diritto incrociato di Musetti, che aveva lo scambio in mano. 40-40 Rune colpisce di diritto in controbalzo e mette largo il diritto in lungolinea. A-40 Diritto vincente in contropiede di Rune mentre arretrava in uscita dal servizio. 40-40 Grave errore di Musetti, che cerca un rovescio lungolinea che si ferma in rete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 2-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: il danese salva una palla del doppio break

