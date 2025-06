LIVE Musetti-Rune 1-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break immediato per l’italiano

Lorenzo Musetti sta regalando emozioni al Roland Garros 2025, con un break già all'inizio del match contro Rune! Questo torneo sta diventando il palcoscenico di nuovi talenti pronti a sfidare i grandi nomi del tennis. Un dettaglio da non sottovalutare: la pressione può giocare brutti scherzi. Ogni errore potrebbe rivelarsi decisivo in questo intenso duello! Restate sintonizzati per vivere ogni istante di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Grave errore di Musetti, che cerca un rovescio lungolinea che si ferma in rete. Con l’avversario così in difficoltà serviva maggiore cinismo. 40-A Altro regalo del n.10. Stavolta è lungo lo smash. 40-40 Clamoroso errore di Rune. Aveva servito bene, ma ha messo incredibilmente a lato uno schiaffo al volo non difficile. 40-30 Altro diritto in rete di Rune, che sta faticando con questo fondamentale. 40-15 Ace al centro del danese. 30-15 Palla corta telefonata, ma Musetti sbaglia la direzione dell’attacco e subisce il passante di rovescio lungolinea. 15-15 Molto falloso Rune in questo avvio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rune 1-0, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break immediato per l’italiano

