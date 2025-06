LIVE Musetti-Rune 0-0 Roland Garros 2025 in DIRETTA | finalmente si comincia!

Finalmente ci siamo! Musetti e Rune stanno per scendere in campo al Roland Garros 2025. L'atmosfera è elettrica e la tensione palpabile: i due giovani campioni possono segnare una nuova era nel tennis. Se Musetti giocherà come contro Zverev, possiamo aspettarci colpi mozzafiato! Non solo una partita, ma una sfida che potrebbe definire il futuro del tennis. Rimanete sintonizzati per vivere ogni emozione di questo incontro indimenticabile!

20.50 Inizia la fase di riscaldamento. 20.49 Musetti, se vorrà vincere, dovrà giocare come contro Zverev agli Internazionali d'Italia. Serve quel livello lì. 20.48 Eccoli! Rune e Musetti entrano in campo. Stadio che si deve ancora riempire. 20.47 I giocatori sono in camera di chiamata. 20.46 L'attesa si sta rivelando molto più lunga del previsto. 20.42 Chiunque vinca, partirà favorito ai quarti contro uno tra Tiafoe e Altmaier. L'americano è in vantaggio 2 set a 0. 20.41 Potrebbe rivelarsi una partita davvero molto lunga, perché entrambi i giocatori sono fenomenali in fase difensiva.

Leggi anche LIVE Musetti-Zverev 7-6 6-4, ATP Roma 2025 in DIRETTA: il toscano incanta e fa sognare al Foro Italico. Semifinale con Alcaraz - Musetti conquista la semifinale dell'ATP di Roma 2025, superando Zverev con un convincente 7-6, 6-4. Il talento toscano ha incantato il pubblico del Foro Italico e ora attende la sfida contro Alcaraz.

