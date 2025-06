LIVE Motocross GP Germania MX2 2025 in DIRETTA | si accende la bagarre tra Adamo e Längenfelder

Siamo nel vivo del GP di Germania di motocross MX2 2025 e la tensione è palpabile! Adamo, determinato a ridurre il gap in classifica, sfida il leader Längenfelder in una battaglia avvincente. Questo scontro non è solo una gara, ma un riflesso della crescente passione per il motocross in Europa. Chi avrà la meglio? Un colpo di scena è sempre dietro l'angolo! Rimanete sintonizzati per aggiornamenti emozionanti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Germania 2025, Adamo vuole accorciare in classifica. La grande attesa al Talkessel di Tetuschenthal è tutta per il pilota di casa Längenfelder (Red Bull KTM Factory Racing De Carli), nuovo leader della classifica. Però, nella Qualifying Race, non è andato oltre il quarto posto in una gara che ha visto come indiscusso vincitore Valerio Lata (Honda HRC). Il diciannovenne azzurro ha conquistato la vittoria guidando benissimo fino al traguardo finale. Una vittoria da rimarcare per l’atleta italiano, considerando anche le vittorie in Gara 1 di Nicolò Alvisi (Europeo EMX125) e di Kiara Fontanesi (Mondiale Femminile WMX). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: si accende la bagarre tra Adamo e Längenfelder

Argomenti simili trattati di recente

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Motocross Gp Germania Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Orari diretta tv e streaming Motocross MXGP dalla Germania; Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky; WORLDWIDE TV COVERAGE – TUNE IN TO THE GP OF GERMANY!; MXGP of Germany: Kiara Fontanesi in gara 1. 🔗Approfondimenti da altre fonti

LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta di Adamo

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Germania 2025, Adamo ...

Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Come scrive oasport.it: A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 1° giugno, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della ...

Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky

sport.sky.it scrive: Siamo al decimo round, il giro di boa della stagione. Si arriva sul classico circuito di Teutshenthal e qui, a pochi chilometri da Halle, nell'ex Germania Est, il motocross ha radici profonde. In pist ...