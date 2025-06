LIVE Motocross GP Germania MX2 2025 in DIRETTA | Farres in testa insegue Adamo

Il Motocross GP di Germania MX2 2025 sta regalando emozioni forti! Con Farres in testa e Adamo che rincorre, la competizione si infiamma. Attention, perché il giovane Lata è in agguato, pronto a sfruttare ogni errore degli avversari. Questo evento non è solo una gara, è un'opportunità per vedere nuovi talenti emergere nel panorama sportivo. Chi avrà la meglio? Restate sintonizzati per scoprire il vincitore!

-12 Adamo si trova in terza posizione, Lata quarto. -11 Coenen si rialza solo in 17esima posizione. -10 ERRORE di Coenen, Farres passa in testa. -9 Lata a nove decimi da Adamo. -8 Sacha Coenen ricordiamo che è un pilota tendente all'errore nonostante una straordinaria capacità di velocità . -7 Questa la situazione al momento: 1 19 Coenen, Sacha BEL KTM 14:54.396 7 1:58.630 1 2:03.244 2:02.710 2:04.274 0:31.439 0:31.280 0:27.073 0:33.452 Finish 2 99 Farres, Guillem ESP TRI 15:01.545 7 0:07.149 0:07.149 1:59.441 1 2:04.240 2:03.419 2:02.437 0:32.063 0:31.161 0:27.

Leggi anche LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Coenen in testa, seguono Adamo e Lata! - Il GP di Germania di motocross MX2 è in pieno svolgimento e la tensione è palpabile! Sacha Coenen guida la corsa, ma Andrea Adamo non molla, a solo un secondo di distanza.

