LIVE Motocross GP Germania MX2 2025 in DIRETTA | Coenen in testa insegue Adamo

Siamo nel vivo del GP di Germania di motocross MX2, dove la tensione si taglia con un coltello! Coenen guida la corsa, mentre Adamo e Lata si battono per recuperare terreno. Langenfelder fatica, ma ogni gara riserva sorprese. La battaglia per il titolo si sta infiammando, riflettendo un trend crescente nel motocross: mai come quest'anno la competizione è spietata. Resta sintonizzato per non perdere nemmeno un attimo di adrenalina!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Ancora in difficoltà Langenfelder undicesimo. -3 Adamo perde tempo da de Wolf, sono tre ora i secondi di distacco. -2 Adamo ad un secondo da de Wolf, anche Lata segue a ruota. -1 de Wolf questa volta parte bene, terzo posto. Langenfelder è solo undicesimo. -1 In testa Coenen, quarto Adamo e quinto Lata. Parte gara-2! 16.07 Inizia la fase di preparazione di gara-2. 16.02 Ricordiamo l’assenza di Zanchi per infortunio. 15.58 Adamo dopo la vittoria in gara-1, vuole la conquista dell’intero GP per avere la tabella rossa. 15.54 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di MX2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Coenen in testa, insegue Adamo

MX2, Andrea Adamo vince la Qualifying Race del GP di Francia e si porta a -14 da de Wolf

Andrea Adamo ha dominato la qualificazione del GP di Francia, salendo a 14 punti da De Wolf nella classifica generale MX2 2025.

LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta di Adamo

Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky

