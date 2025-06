LIVE Motocross GP Germania MX2 2025 in DIRETTA | Adamo vince gara-1 quarto Lata

Inizia con il piede giusto il GP di Germania di motocross! Andrea Adamo conquista Gara 1 con una strategia da maestro, battendo Coenen e regalando emozioni a tutti gli appassionati. Langenfelder sorprende grazie a una rimonta da applausi, mentre Lata si conferma un talento in ascesa chiudendo al quarto posto. Rimanete con noi per la Gara 2 alle 16: sarà una sfida imperdibile! Il motocross è più vivo che mai!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.53 Grazie per averci seguito e appuntamento alle 16 per gara-2! 13.52 Gara da libro cuore per Andrea Adamo che con una strategia straordinaria batte Coenen. Langenfelder in rimonta trova la terza posizione. Ottimo Lata che chiude al quarto posto, dopo una gara saldamente al terzo posto. De wolf ancora in difficoltà con il settimo posto finale. 13.51 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 80 Adamo, Andrea ITA KTM 34:06.569 18 1:49.253 4 1:54.095 1:53.851 1:51.934 0:29.218 0:28.853 0:25.293 0:30.731 Finish 2 19 Coenen, Sacha BEL KTM 34:08.019 18 0:01.450 0:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Adamo vince gara-1, quarto Lata

