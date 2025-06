LIVE Motocross GP Germania MX2 2025 in DIRETTA | Adamo in testa sorpasso spettacolare su Coenen!

Il Gran Premio di Germania di motocross MX2 è un vero e proprio spettacolo! Il siciliano Adamo, con un sorpasso da manuale su Coenen, si conquista la vetta della gara. La tensione è palpabile: solo un decimo separa i due piloti, mentre Lata insegue a cinque secondi. Il motocross sta vivendo un momento d'oro, con giovani talenti che promettono di infiammare le piste. Non perdere il finale di questa entusiasmante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 ADAMO supera Coenen, primo posto per il siciliano. -8 UN SOLO DECIMO TRA ADAMO E COENEN. -7 Lata è già cinque secondi dietro la coppia di testa. -6 Adamo è sotto al secondo da Sacha Coenen, può tentare l’attacco per la testa della gara. -5 Caduta per Cas Valk. -4 Spettacolare lotta per la quinta posizione tra Benistant e Langenfelder. -3 Adamo si trova ad un solo secondo da Coenen. Due secondi invece dall’altro azzurro Valerio Lata. -2 Errore di Langenfelder, scende in sesta posizione. -2 Sedicesimo il giovane Mancini, dodicesimo de Wolf. -1 Solamente quinto Langenfelder. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Adamo in testa, sorpasso spettacolare su Coenen!

LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: Coenen in testa, seguono Adamo e Lata!

Il GP di Germania di motocross MX2 è in pieno svolgimento e la tensione è palpabile! Sacha Coenen guida la corsa, ma Andrea Adamo non molla, a solo un secondo di distanza.

LIVE Motocross, GP Germania MX2 2025 in DIRETTA: prosegue la rincorsa alla vetta di Adamo

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Germania 2025, Adamo ...

Motocross oggi in tv, GP Germania 2025: orari MX2 e MXGP, programma, streaming

Lo riporta oasport.it: A Teutschenthal si concluderà oggi, domenica 1° giugno, il GP di Germania di MXGP ed MX2: si correranno infatti warm-up e gare della decima tappa della ...

Motocross, la MXGP torna in Germania: il round 10 su Sky

Lo riporta sport.sky.it: Siamo al decimo round, il giro di boa della stagione. Si arriva sul classico circuito di Teutshenthal e qui, a pochi chilometri da Halle, nell'ex Germania Est, il motocross ha radici profonde. In pist ...