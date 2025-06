LIVE Giro D' Italia 21ª tappa alle 15 30 | omaggio a Papa Francesco 143 km partenza e arrivo a Roma

Oggi, il Giro d'Italia si tinge di spiritualità e sport con la 21ª tappa che celebra Papa Francesco. Partendo e concludendosi nella storica Roma, i ciclisti, capitanati da Yates, sfileranno tra le bellezze della città eterna. Un momento unico, dove l’agonismo incontra la fede, ricordandoci che lo sport può unire culture e generazioni. Non perdetevi questo straordinario epilogo!

Passerella finale nella città eterna per Yates, il trionfatore di questa edizione numero 108 della corsa rosa, e della carovana dei corridori che riceveranno anche il saluto di Leone XIV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Giro D'Italia, 21ª tappa alle 15.30: omaggio a Papa Francesco, 143 km, partenza e arrivo a Roma

Altri articoli sullo stesso argomento

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Tappa Giro d'Italia Oggi: Diretta Live di ciclismo su strada; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°. 🔗Ne parlano su altre fonti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale a Roma

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia ...

Giro D'italia: tutte

Da gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa

Segnala msn.com: © LaPresseAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale ...