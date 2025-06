LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Via alla corsa!

Oggi il Giro d'Italia 2025 entra nel vivo con tappa avvincente! Mads Pedersen, in maglia ciclamino, è pronto a difendere il suo primato, mentre i giovani talenti, come Olav Kooij, agguerriti, promettono sorprese. La competizione non è solo una sfida sportiva, ma un simbolo di resilienza e passione italiana. Sintonizzati e segui ogni pedalata: la storia del ciclismo si scrive oggi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15:25 I corridori si stanno spostando verso la zona della partenza ufficiale. 15:22 Mads Pedersen della Lidl-Trek indossa la maglia ciclamino con 277 punti, secondo Olav Kooij a 135. 15:19 Giulio Pellizzari della Red Bull – BORA – hansgrohe conclude la sua corsa in sesta posizione con 9’28’’ da Simon Yates. 15:16 Prende il via l’ultima tappa del Giro d’Italia 2025. 15:14 Damiano Caruso è il miglior italiano in classifica generale. Il corridore della Bahrain-Victorious chiuderà in quinta posizione con 7’32’’ di distacco dal primo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Via alla corsa!

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale a Roma

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 21^ tappa: passerella a Roma (oggi 1 giugno)

Diretta Giro d'Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 1 giugno: orario, percorso e vincitore 21^ tappa Roma Roma di 143 km.

La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14%