LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | tutto pronto per il via alla corsa

Oggi il Giro d’Italia 2025 accende i motori con una tappa imperdibile! Il tracciato, studiato per favorire i velocisti, si snoda tra le bellezze di Roma, culminando in un’arrivo che promette emozioni da cardiopalma al Circo Massimo. Un’occasione unica per celebrare non solo il ciclismo, ma anche il legame profondo tra sport e cultura. Chi conquisterà il cuore della Capitale? Non perdere neanche un attimo di questa avvincente corsa!

14:58 Il tracciato odierno è disegnato per l'arrivo a ranghi compatti e la sfida tra i velocisti al Circo Massimo. 14:55 Sarà, ancora una volta, Roma la suggestiva cornice in cui si svolgerà la passerella finale dell'edizione della Corsa Rosa. 14:52 Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2025. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia 2025, la prima grande corsa a tappe della stagione.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale a Roma

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia ...

LIVE Giro D'Italia, 21ª tappa alle 15.30: omaggio a Papa Francesco, 143 km, partenza e arrivo a Roma

Secondo informazione.it: ) YATES Simon TVL 79:18:42 2) DEL TORO Isaac UAD 3:56 3) CARAPAZ Richard EFE 4:43 4) GEE Derek IPT 6:23 5) CARUSO Damiano TBV 7:32 6) PELLIZZARI Giulio RBH 9:28 7) BERNAL Egan IGD 12:42 8) RUBIO Einer ...

Scrive gazzetta.it: La Cima Coppi del Giro 2025 (scollinamento a quota 2.178 metri) è una salita su sterrato di 18,5 km con un dislivello di 1.694 metri. L'ascesa ha una pendenza media del 9,2% e punte del 14% nella ...