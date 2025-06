LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si forma la fuga gruppo vicino

Oggi il Giro d'Italia 2025 ci regala emozioni indimenticabili! Con meno di 70 km al traguardo, la fuga si fa intensa. I nomi che stanno brillando: Alessandro Verre, Enzo Paleni e Andrea Pi, pronti a dare battaglia. In un contesto di sport e passione, il ciclismo continua a dimostrarsi un simbolo di resilienza e determinazione. Rimanete sintonizzati per scoprire chi conquisterà la maglia rosa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 17.44 Inizia il secondo degli otto giri previsti. 17.44 Meno di 70 km al traguardo. 17.43 Hepburn viene raggiunto dai cinque attaccanti. 17.40 Questi i nomi dei quattro contrattaccanti: Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti-Visit Malta, Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), a cui si è unito anche Josef Cerny (Soudal Quick-Step). 17.37 Alle spalle di Hepburn si è formato un gruppetto di quattro corridori. 17.35 Evade dal gruppo Michael Hepburn (Team Jayco Alula). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si forma la fuga, gruppo vicino

