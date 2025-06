LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | poco più di 100 chilometri alla fine

Il Giro d'Italia 2025 è in pieno svolgimento e la tensione cresce! Oggi, con poco più di 100 chilometri alla fine, Alessandro Tonelli della Team Polti VisitMalta si è aggiudicato lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco. Questo momento non è solo una gara: rappresenta la passione e il sacrificio che caratterizzano il ciclismo italiano. Chi sarà il campione? Segui la diretta per scoprire come si evolve questa entusiasmante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16:58 Alessandro Tonelli della Team Polti VisitMalta vince lo sprint intermedio di Fontana dello Zodiaco. 16:56 Poco più di cento chilometri alla fine della corsa. 16:53 Provano l’accelerazione Tonelli della Team Polti VisitMalta e Dries De Bondt della Decathlon AG2R La Mondiale Team. 16:51 Mancano poco meno di due chilometri al traguardo intermedio di Fontana dello Zodiaco. 16:49 L’ultimo corridore britannico ad aver guidato la classifica generale del Giro d’Italia era stato Geraint Thomas, maglia rosa per otto giorni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: poco più di 100 chilometri alla fine

