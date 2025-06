LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Kooij si prende Roma Simon Yates vince la Corsa Rosa

Oggi il Giro d'Italia 2025 ha riservato emozioni forti: Kooij conquista Roma, mentre Simon Yates si aggiudica la maglia rosa! Un finale sorprendete, con Isaac del Toro che, da gregario, diventa protagonista. Un segnale chiaro di come nel ciclismo moderno i ruoli possano cambiare in un attimo. Seguiteci per scoprire come si evolve questa corsa epica e quali strategie si nascondono dietro ogni pedalata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 19.10 Podio finale per Isaac del Toro e Richard Carapaz. Il messicano è il grande sconfitto della Corsa Rosa: alla vigilia doveva rappresentare un gregario di lusso per Juan Ayuso, ma nel corso del Giro il classe 2003 è diventato il capitano della UAE Emirates-XRG, mantenendo fino a ieri la maglia rosa a suon di piazzamenti di livello. La strategia sbagliata operata sul Colle delle Finestre, volta a marcare l’ecuadoriano, ha di fatto consegnato la maglia rosa a Yates. 19.08 Si chiude qui la 108ma edizione della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Kooij si prende Roma, Simon Yates vince la Corsa Rosa

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Tappa Giro d'Italia Oggi: Diretta Live di ciclismo su strada; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

DIRETTA - Giro d'Italia. Oggi ultima tappa da Vaticano verso Ostia, arrivo a Circo Massimo

Riporta msn.com: Al via oggi alle 15,30 dal Vaticano, la tappa conclusiva del Giro d'Italia di ciclismo che, anche quest'anno, raggiungerà il litorale romano. La carovana del Giro d'Italia 2025 ha raggiunto ieri sera ...

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 21^ tappa: passerella a Roma (oggi 1 giugno)

Come scrive ilsussidiario.net: Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 1 giugno: orario, percorso e vincitore 21^ tappa Roma Roma di 143 km.

Giro d'Italia 2025, 21ª tappa Roma-Roma: giornata di gloria per Yates, Papa Leone XIV saluta tutti i corridori

Secondo corriere.it: Passerella finale per il britannico, che ieri sul Colle delle Finestre ha ribaltato la classifica con un'impresa storica. La corsa termina al Circo Massimo, partenza dai Giardini Vaticani, sotto la Po ...