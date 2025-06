LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il Papa saluta la carovana

Oggi il Giro d’Italia 2025 vive un momento straordinario: il Papa saluta la carovana! In un contesto di rinnovato amore per lo sport e la comunità, questo incontro rappresenta una fusione tra fede e passione ciclistica. Con la Lidl-Trek che brilla con sei vittorie, l'atmosfera è elettrica. Non perdere la diretta e segui ogni attimo di questa avventura che unisce l'Italia in un abbraccio di emozioni e sportività!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 15:41 La Lidl-Trek ha vinto sei tappe: quattro con il danese Mads Pedersen, una con l’olandese Dan Hoole e una con lo spagnolo Carlos Verona. 15:38 La corsa si rimette in moto in silenzio. 15:36 Leone XIV saluta il gruppo rivolgendo alcune parole e impartendo la benedizione. 15:34 Urbano Cairo ha consegnato la maglia rosa al Pontefice. 15:33 La carovana è al cospetto del Papa. 15:33 I corridori sono ormai arrivati in Vaticano. 15:30 Lorenzo Fortunato domina la classifica del GPM e indossa la maglia azzurra con 355 punti, secondo il compagno di squadra Christian Scaroni con 255. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il Papa saluta la carovana

Approfondisci con questi articoli

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato

Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cerca Video su questo argomento: Live Giro D Italia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Tappa Giro d'Italia Oggi: Diretta Live di ciclismo su strada; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: passerella finale a Roma

Si legge su oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ventunesima ed ultima tappa del Giro d'Italia ...

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 21^ tappa: passerella a Roma (oggi 1 giugno)

ilsussidiario.net scrive: Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 1 giugno: orario, percorso e vincitore 21^ tappa Roma Roma di 143 km.

Giro d'Italia 2025, 21ª tappa Roma-Roma: giornata di gloria per Yates, la maglia rosa riceve il saluto di Papa Leone XIV

Riporta corriere.it: Passerella finale per il britannico, che ieri sul Colle delle Finestre ha ribaltato la classifica con un'impresa storica. La corsa termina al Circo Massimo, partenza dai Giardini Vaticani, sotto la Po ...