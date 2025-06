LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo si avvicina alla fuga 20 km all’arrivo

Il Giro d'Italia 2025 sta regalando emozioni a non finire! Con solo 20 km all'arrivo, il gruppo si avvicina ai tre fuggitivi, aumentando la suspense. È un momento cruciale, dove strategia e resistenza si intrecciano in un balletto di velocità. Le squadre, come la Tudor, si fanno sentire, pronte a lottare fino all'ultimo giro. Riusciranno a riprendere i fuggitivi? Ogni pedalata conta! Restate sintonizzati per non

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 18.47 Il gruppo vede ormai i tre fuggitivi. 18.44 Nel gruppo iniziano a tirare diverse squadre. Anche la Tudor prova a dare il suo contributo. Due giri alla fine. 18.43 15? di vantaggio per Cerny, Paleni e Verre sul gruppo. 18.41 Hepburn e Marcellusi perdono le code dei tre compagni di fuga. 18.38 20 km all'arrivo. 18.37 I nomi dei cinque fuggitivi: Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Josef Cerny (Soudal Quick-Step), Michael Hepburn (Team Jayco Alula).

