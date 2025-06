LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo procede compatto

Il Giro d'Italia 2025 è in pieno svolgimento e l'atmosfera è elettrica! Oggi il gruppo corre compatto, mentre la velocità media segna un'impressionante 38,6 km/h. Un dettaglio affascinante: l'ultima vittoria di un Grande Giro senza tappe vinte risale al 2019 con Egan Bernal. Un segnale che le strategie nel ciclismo stanno evolvendo. Chi riuscirà a scrivere la storia quest'anno? Non perdere un attimo di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 16:25 L’ultima volta che un corridore ha vinto un Grande Giro senza neanche una vittoria di tappa è stato nel 2019 quando Egan Bernal si è aggiudicato il Tour de France. 16:22 La velocità media aggiornata, in queste prime battute di gara, è di 38,6 kmh. 16:18 L’olandese Maikel Zijlaard della Tudor Pro Cycling Team festeggia 26 anni. 16:15 Tra le squadre ancora al completo figurano la Team Visma Lease a Bike, la EF Education – EasyPost, la Groupama-FDJ, la Movistar Team, la Team Polti VisitMalta e la XDS Astana Team. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo procede compatto

Leggi anche LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

Cosa riportano altre fonti

Giro d'Italia LIVE: Aggiornamenti in Diretta sul Giro d'Italia; DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventesima Tappa; Tappa Giro d'Italia Oggi: Diretta Live di ciclismo su strada; Giro d'Italia, Prodhomme vince a Champoluc! Del Toro 2° allunga su Carapaz 3°. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Diretta Giro d’Italia 2025, classifica/ Streaming video Rai 2, 21^ tappa: passerella a Roma (oggi 1 giugno)

Secondo ilsussidiario.net: Diretta Giro d’Italia 2025, classifica e streaming video Rai 2 oggi domenica 1 giugno: orario, percorso e vincitore 21^ tappa Roma Roma di 143 km.

Giro d'Italia 2025, 21ª tappa Roma-Roma: giornata di gloria per Yates, Papa Leone XIV saluta tutti i corridori

Da corriere.it: Passerella finale per il britannico, che ieri sul Colle delle Finestre ha ribaltato la classifica con un'impresa storica. La corsa termina al Circo Massimo, partenza dai Giardini Vaticani, sotto la Po ...

LIVE Giro D'Italia, 21ª tappa alle 15.30: omaggio a Papa Francesco, 143 km, partenza e arrivo a Roma

Riporta informazione.it: ) YATES Simon TVL 79:18:42 2) DEL TORO Isaac UAD 3:56 3) CARAPAZ Richard EFE 4:43 4) GEE Derek IPT 6:23 5) CARUSO Damiano TBV 7:32 6) PELLIZZARI Giulio RBH 9:28 7) BERNAL Egan IGD 12:42 8) RUBIO Einer ...