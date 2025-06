LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | coppia al comando a 10 km dall’arrivo

Siamo nel vivo del Giro d'Italia 2025, un'emozione che unisce il paese e appassiona milioni di tifosi. A soli 10 km dall’arrivo, la tensione è alle stelle: una coppia di corridori si contende la vittoria, mentre il gruppo si avvicina minaccioso. In un mondo dove l'agonismo e l'arte della strategia si intrecciano, ogni pedalata racconta una storia unica. Rimanete sintonizzati per seguire l'epica battaglia finale!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 18.56 5 km all'arrivo. 18.55 Cerny si rialza e viene ripreso dal gruppo. 18.55 Sale la Alpecin-Deceuninck per Kaden Groves. 18.54 Il ceco sta dando tutto, ma il gruppo è alle calcagna. 18.52 Cerny dà l'ultima accelerata. Paleni non ce la fa e si stacca. 18.52 Cerny e Paleni hanno 5? di vantaggio sugli inseguitori. 18.52 Nel gruppo si sgomita per cercare di posizionarsi nelle prime file. 18.51 INIZIA L'ULTIMO GIRO! 18.50 10 km alla conclusione. 18.48 Verre si defila, Paleni prova a staccare Cerny. 18.47 Il gruppo vede ormai i tre fuggitivi.

