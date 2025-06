LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo sei gli uomini al comando

Siamo nel vivo del Giro d'Italia 2025 e oggi l'emozione è alle stelle! Con solo 40 km all'arrivo, sei atleti stanno dando il massimo in una fuga avvincente. Mentre i nomi di Verre, Paleni e Pietrobon si fanno strada verso la gloria, il pubblico è avvinto da questo spettacolo che unisce tradizione e competitività. Non perdere l'occasione di vivere ogni istante di questa storica corsa, dove ogni pedalata può cambiare le sorti della classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D’ITALIA 2025 18.18 Inizia il quinto degli otto giri previsti. 18.17 Sempre 20? a separare il gruppo dai sei fuggitivi. 18.15 40 km all’arrivo. 18.13 I nomi dei sei fuggitivi: Alessandro Verre (Arkea – B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti-Visit Malta, Martin Marcellusi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè), Josef Cerny (Soudal Quick-Step), Michael Hepburn (Team Jayco Alula). 18.12 20? di ritardo del gruppo dalla fuga. 18.09 Sempre il Team Picnic PostNL a fare il ritmo. 18.06 Cinque giri alla conclusione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km all’arrivo, sei gli uomini al comando

LIVE Giro d'Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c'è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

