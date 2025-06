LIVE Giro d’Italia 2025 tappa di oggi in DIRETTA | 30? di vantaggio per i sei fuggitivi a 30 km dal traguardo

La tensione è alle stelle al Giro d’Italia 2025! Con sei ciclisti in fuga e un vantaggio di 30 km, lo spettacolo si intensifica a ogni pedalata. Michael Hepburn ha appena conquistato il Red Bull KM, dimostrando che la competitività è più accesa che mai. Gli appassionati di ciclismo si preparano a un finale da brividi, mentre la lotta per la maglia rosa si fa sempre più avvincente. Chi riuscirà a dominare? Restate con noi!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2025 18.34 Cerny prova ad approfittare del caos per provare a scappar via. 18.33 Michael Hepburn si aggiudica il Red Bull KM. 18.31 Mezzo minuto il margine tra i sei fuggitivi e il gruppo. 18.30 2 km al Red Bull KM di Via di San Gregorio. 18.28 Tre giri alla fine. 18.27 Nel gruppo non c'è gran collaborazione, gli attaccanti possono guadagnare qualche altro secondino in questa fase. 18.26 30 km al traguardo. 18.23 Sale leggermente il vantaggio dei fuggitivi, ora avanti di mezzo minuto sul gruppo. 18.21 L'ultima tornata è stata percorsa a 53 kmh di media.