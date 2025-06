LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Verstappen supera Norris buon avvio delle Ferrari

Il Gran Premio di Spagna 2025 si accende con sorpassi mozzafiato! Verstappen, in lotta con Norris, è già sotto pressione, mentre le Ferrari, con Leclerc in testa, dimostrano un avvio esplosivo. Ma attenzione a Piastri, che sfodera una performance devastante, guadagnando terreno in un colpo solo. Questo GP non è solo una corsa, è il riflesso di una stagione avvincente, dove ogni giro potrebbe riscrivere la storia! Non perdere neanche un attimo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro66 Devastante Piastri. Guadagna 7 decimi in un colpo solo su Verstappen. 4° giro66 Verstappen forse ha perso l’unica occasione a disposizione. Piastri è già volato via con 1?5 di vantaggio. 3° giro66 Ottima la partenza di Leclerc, che ha guadagnato due posizioni, superando entrambe le Mercedes. 3° giro66 Russell è vicinissimo a Leclerc. 3° giro66 La classifica aggiornata: 1 Oscar Piastri McLaren Leader 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.664 3 Lando Norris McLaren +2.542 4 Lewis Hamilton Ferrari +3.633 5 Charles Leclerc Ferrari +5.000 6 George Russell Mercedes +5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Verstappen supera Norris, buon avvio delle Ferrari

