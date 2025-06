LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Verstappen sfida le McLaren Ferrari per la dignità

Oggi, il GP di Spagna promette una sfida elettrizzante tra Verstappen e le potenti McLaren e Ferrari! Le temperature elevate metteranno alla prova non solo i piloti, ma anche le strategie delle scuderie. In un momento in cui la sostenibilità sta conquistando il motorsport, chi avrà la meglio nella gestione delle gomme? Non perdere neanche un giro di questa corsa che potrebbe riscrivere le gerarchie del campionato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il GP in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Montmeló, si assisterà a una gara interessante in cui la gestione delle gomme, legate alle temperature dell'asfalto, sarà determinante. Da capire, in particolare, come evolverà il meteo e quale sarà il livello di degrado delle mescole. Max Verstappen, in tutto questo, lancia il guanto di sfida alle McLaren. Il quattro-volte iridato ha concluso in terza posizione ieri, piazzando la classica zampata nel finale delle qualifiche.

