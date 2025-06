LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Verstappen insidia le McLaren Ferrari a caccia del podio

Oggi si accendono i motori per il GP di Spagna 2025, dove Verstappen sfida le potenti McLaren e la Ferrari punta al podio! La griglia di partenza è pronta a sorprendere: chi dominerà le strategie sulle gomme? In un campionato dove ogni punto conta, l'emozione è assicurata. Non perdere nemmeno un attimo della gara in diretta: clicca e segui con noi questo entusiasmante capitolo della Formula 1!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA GRIGLIA DI PARTENZA Come seguire il GP in tvstreaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, nono appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Montmeló, si assisterà a una gara interessante in cui la gestione delle gomme, legate alle temperature dell’asfalto, sarà determinante. Da capire, in particolare, come evolverà il meteo e quale sarà il livello di degrado delle mescole. Max Verstappen, in tutto questo, lancia il guanto di sfida alle McLaren. Il quattro-volte iridato ha concluso in terza posizione ieri, piazzando la classica zampata nel finale delle qualifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Verstappen insidia le McLaren, Ferrari a caccia del podio

