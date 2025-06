LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | la Safety Car riapre tutto! Ritiro per Antonelli

Il Gran Premio di Spagna 2025 è in pieno svolgimento e la tensione è alle stelle! La safety car ha riaperto il gioco, mentre il ritiro di Antonelli crea un nuovo scenario per la lotta al vertice. Piastri e Norris della McLaren dominano la classifica, mentre Verstappen e Leclerc cercano di rimontare. In un mondiale sempre più incerto, ogni giro può riservare sorprese. Gli appassionati non possono perdere nemmeno un attimo!

59° giro66 La classifica in regime di Safety Car: 1 Oscar Piastri McLaren Leader 2 Lando Norris McLaren +2.894 3 Max Verstappen Red Bull Racing +4.504 4 Charles Leclerc Ferrari +9.088 5 George Russell Mercedes +11.584 6 Lewis Hamilton Ferrari +12.941 7 Isack Hadjar Racing Bulls +15.057 8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +26.150 9 Pierre Gasly Alpine +32.019 10 Liam Lawson Racing Bulls 1 giro 58° giro66 Difficile attendersi un attacco di Norris nei confronti di Piastri. In McLaren sono sempre molto attenti ad evitare frittate. 58° giro66 Il carro attrezzi sta rimuovendo la Mercedes di Antonelli dalla ghiaia.

