LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | Hamilton e Leclerc rischiano l’incidente poi arriva l’ordine di scuderia

Siamo al 17° giro del GP di Spagna 2025 e la tensione è alle stelle! Hamilton e Leclerc, in lotta serrata, rischiano di incrociarsi in un incidente decisivo. L'ordine di scuderia potrebbe cambiare le sorti della gara! Verstappen, nel frattempo, sfrutta il momento per tentare un’azzardata strategia di undercut. Con la Formula 1 che si fa sempre più avvincente, chi avrà la meglio? Non perderti neanche un secondo di questa emozionante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro66 Verstappen sta andando forte e potrebbe tentare l’undercut sia su Norris sia su Piastri. 17° giro66 Hamilton si ferma ai box per il cambio gomme e monta le medie. 16° giro66 Russell a 1?5 da Hamilton, si avvicina. 16° giro66 Hamilton in grande difficoltà. Ora deve guardarsi le spalle da Russell, arrivato a 1?7. 15° giro66 Piastri ha 4 secondi di vantaggio su Norris. A 11.5 Leclerc. Hamilton a ben 4 secondi dal compagno di squadra. 14° giro66 Antonelli resta a 2.3 da Russell e ha 4.7 di vantaggio su Hadjar. 14° giro66 Pit-stop di Verstappen. Monta di nuovo gomme soft. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: Hamilton e Leclerc rischiano l’incidente, poi arriva l’ordine di scuderia

