LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | doppio undercut di Verstappen superate entrambe le McLaren!

Il GP di Spagna 2025 è un vero spettacolo, con Verstappen che sfodera un doppio undercut da manuale, superando entrambe le McLaren! Mentre Leclerc mantiene il ritmo, Hamilton sembra in difficoltà. Questo gran premio mette in luce la lotta serrata tra giovani talenti e veterani, riflettendo l'evoluzione della Formula 1. Chi avrà la meglio? Segui la diretta e scopri come si sviluppa questa battaglia emozionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 29° giro66 Leclerc, in questa fase, continua a girare sullo stesso passo delle McLaren con gomme medie. Hamilton invece è tra 5 e 8 decimi a tornata più lento. 28° giro66 “ Macchina difficile da guidare “, fa sapere Verstappen via radio. 28° giro66 Verstappen già in difficoltà con le gomme. Piastri si porta a 3?5 dalla vetta. 28° giro66 10 secondi di penalità per Albon. 27° giro66 Leclerc è il più veloce in pista. Ma il divario da Norris è di ben 4?7. 27° giro66 Non è escluso che la McLaren stia pensando di effettuare una sosta in meno rispetto a Verstappen. 🔗 Leggi su Oasport.it