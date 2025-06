LIVE F1 GP Spagna 2025 in DIRETTA | doppietta McLaren podio insperato per Leclerc Verstappen penalizzato!

Il Gran Premio di Spagna 2025 ha riservato sorprese incredibili: una doppietta McLaren e un podio inatteso per Leclerc, mentre Verstappen ha dovuto affrontare una penalizzazione. Questo risultato non solo segna un cambio di guardia nel campionato, ma evidenzia anche la crescente competitività delle squadre. Con la prossima gara in Canada, il clima in F1 si fa sempre più elettrico. Chi trionferà nel prossimo round? Non perderti le novità !

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 16.52 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.51 La prossima gara sarà in Canada il 15 giugno. 16.50 La classifica costruttori, ormai quasi decisa. 1. McLaren 362 2. Ferrari 165 3. Mercedes 159 4. Red Bull 144 5. Williams 54 6. Racing Bulls 28 7. Haas 26 8. Kick Sauber 16 9. Aston Martin 16 10. Alpine 11 16.46 La classifica del Mondiale piloti: 1. Oscar Piastri (McLaren) 186 2. Lando Norris (McLaren) 176 3. Max Verstappen (Red Bull) 137 4. George Russell (Mercedes) 111 5. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Spagna 2025 in DIRETTA: doppietta McLaren, podio insperato per Leclerc, Verstappen penalizzato!

Leggi anche LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

F1, GP Spagna 2025: le prove libere 2 in diretta; F1 Gp Spagna rivivi la diretta qualifiche a Barcellona: pole di Piastri, Ferrari lontane; DIRETTA F1, GP Spagna 2025: Live Qualifiche - POLE; F1, Gp di Spagna: dove vederlo in diretta tv e streaming. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

DIRETTA F1 | GP Spagna 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO]

Come scrive msn.com: Diretta GP Spagna – Amici di Motorionline, buon pomeriggio! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona per la diretta del Gran Premio di Spagna. Restate sintonizzati su questa pagina ...

F1 LIVE GP DI SPAGNA: SEGUI LA GARA IN DIRETTA

Segnala autosprint.corrieredellosport.it: La F1 torna a Barcellona per uno degli appuntamenti più attesi della stagione, con una prima fila tutta McLaren e Verstappen a seguire, lo spettacolo deve ancora cominciare ...

?? LIVE GP Spagna F1 2025: Segui la Diretta da Barcellona con il Team di NewsF1!

Come scrive newsf1.it: LIVE GP Spagna ?? Domenica di Formula 1 bollente al Circuit de Barcelona-Catalunya!Segui con noi la diretta live del GP di Spagna 2025 ...