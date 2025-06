LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway Roland Garros 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

È il momento di sintonizzarsi sul doppio misto di Roland Garros 2025! I campioni degli US Open 2024, Errani e Vavassori, sfidano Jiang e Galloway in un match che promette emozioni forti. Con regole uniche e il brivido del tie-break a 10, questo incontro non è solo sport, ma una celebrazione della resilienza e della strategia. Restate con noi per vivere ogni punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 16:50 Ancora 10? e i giocatori saranno in campo, ricordiamo che negli Slam nel doppio misto si gioca al meglio dei 3 set, ma con regole diverse del circuito ATP: tie-break a 10 punti ma niente punto decisivo. 16:45 I campioni degli US Open 2024 vogliono issarsi ancora una volta in quarti di finale in un torneo del Grand Slam. Di fronte la coppia di specialisti Jiang (CHN) e Galloway (GBR). Quest’ultimo ha giocato e perso contro HarrisonKing poche ore fa. 16:36 Concluso il match che precedeva gli azzurri, mancano circa 25? al momento di accogliere ErraniVavassori e JiangGalloway sul campo 7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

