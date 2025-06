LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri in campo non prima delle 17

L'emozione del Roland Garros 2025 è palpabile! Gli azzurri Errani e Vavassori scenderanno in campo non prima delle 17, in un match che promette di incantare gli appassionati. Questo evento si inserisce perfettamente nel trend del tennis italiano che sta vivendo una rinascita straordinaria. Rimanete sintonizzati: ogni colpo potrebbe scrivere una pagina di storia! Non perdete l'occasione di assistere a questo spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:12 E’ stato aggiunto un ‘non prima delle 17’ di fianco al match degli azzurri. Ancora in corso di svolgimento comunque il singolare junior prima di ErraniVavassori. 15:15 Si sono concluse due delle tre partita in programma prima della partita che più ci interessa sul campo 7. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di tabellone del doppio misto al Roland Garros 2025 tra ERRANIVAVASSORI e JiangGalloway. I campioni degli US Open 2024 vogliono issarsi ancora una volta in quarti di finale in un torneo del Grand Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri in campo non prima delle 17

