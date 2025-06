LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri in campo alle 17

Oggi il Roland Garros 2025 regala emozioni azzurre! Alle 17, Sarà il turno di Errani/Vavassori contro Jiang/Galloway. Un match che promette scintille e rappresenta l'orgoglio del tennis italiano. Non dimentichiamo che gli azzurri sono in un periodo di rinascita nel tennis, creando un’atmosfera di attesa e speranza tra i tifosi. Accendi la passione e segui con noi questa sfida sul campo 7!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:36 Concluso il match che precedeva gli azzurri, mancano circa 25? al momento di accogliere ErraniVavassori e JiangGalloway sul campo 7. 16:12 E’ stato aggiunto un ‘non prima delle 17’ di fianco al match degli azzurri. Ancora in corso di svolgimento comunque il singolare junior prima di ErraniVavassori. 15:15 Si sono concluse due delle tre partita in programma prima della partita che più ci interessa sul campo 7. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di tabellone del doppio misto al Roland Garros 2025 tra ERRANIVAVASSORI e JiangGalloway. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri in campo alle 17

Leggi anche LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli - Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Parigi, doppio misto: Errani/Vavassori avanti; LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto; LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto; Errani/Vavassori-Jiang/Galloway oggi in tv, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti di doppio misto

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:15 Si sono concluse due delle tre partita in programma prima della partita che più ci interessa sul campo 7.

LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di tabellone del doppio ...

Us Open: Errani e Vavassori scoprono l'America: titolo e gloria eterna per gli azzurri

Riporta sport.virgilio.it: MATCH POINT!!!! Primo punto fondamentale di Vavassori che chiude a rete e apre col piede giusto il game. Quindi Andrea replica poco dopo sul servizio di Townsend e Sara con il diritto si fa trovare ...