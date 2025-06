LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway 6-3 7-5 Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri ai quarti di finale nel doppio misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la DIRETTA LIVE del match di ERRANI e VAVASSORI, che giocheranno i quarti di finale al Roland Garros 2025. Un saluto sportivo! 18:17 Al servizio un 77% di punti vinti che in doppio misto è tanta roba, con tanto di un paio di punti perso in battuta nel 1° set. Super anche l’83% sulle seconda palle, che sono state appena 12. I rivali si fermano invece al 69% con la prima e al 44% con la seconda. 18:16 Azzurri che raggiungono per la seconda volta in carriera i quarti di finale in un torneo del Grand Slam in doppio misto, dove affronteranno i britannici NichollsPatten. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway 6-3, 7-5, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri ai quarti di finale nel doppio misto

