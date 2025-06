LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway 6-3 3-4 Roland Garros 2025 in DIRETTA | fasi calde di 2 set

Il match tra Errani, Vavassori, Jiang e Galloway al Roland Garros 2025 sta regalando emozioni inaspettate. Tra colpi spettacolari e tensione palpabile, l'azzurro Vavassori si distingue con una risposta vincente che accende il pubblico. Questo incontro non è solo un duello sportivo, è anche il riflesso di un'Italia che risorge nel tennis, pronta a conquistare il mondo. Rimanete sintonizzati per le fasi decisive!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Cerca Vavassori con la risposta di dritto Jiang, sbaglia tutto perché l’azzurro chiude! 3-4 Bravo stavolta Galloway a salvare la coppia. 40-40 C’è la risposta vincente di Vavassori con il dritto su Galloway, che si era mosso molto prima! Ora risponde di nuovo lui!!! 40-30 Sbaglia di dritto però la cinese. 40-15 Entra e fa punto Galloway. 30-15 Lungoriga il passante di dritto vincente di Errani! 30-0 Risposta lunga di rovescio anche per Vavassori. 15-0 Non risponde di dritto allo slice di Jiang Sara. 3-3 In un amen, Vavassori ci riporta pari! 40-15 In rete la risposta di rovescio di Galloway. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway 6-3, 3-4, Roland Garros 2025 in DIRETTA: fasi calde di 2° set

Leggi anche LIVE Bolelli/Vavassori-Salisbury/Skupski, ATP Amburgo in DIRETTA: la semifinale è uno scontro diretto per le Finals - Benvenuti alla diretta live dell’ATP Amburgo 2025: la semifinale di doppio maschile tra Bolelli/Vavassori e Salisbury/Skupski, uno scontro diretto per la qualificazione alle Finals.

Approfondimenti da altre fonti

Parigi, doppio misto: Errani/Vavassori avanti; LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto; LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway Roland Garros 2025 in DIRETTA | azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto; Errani/Vavassori-Jiang/Galloway oggi in tv, Roland Garros 2025: orario, programma, streaming. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia dei quarti di doppio misto

oasport.it scrive: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:15 Si sono concluse due delle tre partita in programma prima della partita che più ci interessa sul campo 7.

LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway, Roland Garros 2025 in DIRETTA: azzurri per fare strada nel torneo di doppio misto

Come scrive oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale di tabellone del doppio ...

Us Open: Errani e Vavassori scoprono l'America: titolo e gloria eterna per gli azzurri

Secondo sport.virgilio.it: MATCH POINT!!!! Primo punto fondamentale di Vavassori che chiude a rete e apre col piede giusto il game. Quindi Andrea replica poco dopo sul servizio di Townsend e Sara con il diritto si fa trovare ...