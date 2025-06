LIVE Errani Vavassori-Jiang Galloway 4-1 Roland Garros 2025 in DIRETTA | break azzurro nel 1 set

Siamo nel vivo dell'emozionante incontro al Roland Garros 2025, dove gli azzurri Errani e Vavassori stanno dimostrando la loro straordinaria tenacia. Con un break decisivo già nel primo set, l’energia italiana si fa sentire! In un contesto di risveglio del tennis femminile, la presenza di Sara e il talento di Vavassori potrebbero rappresentare un nuovo capitolo per la nostra nazionale. Rimanete sintonizzati per non perdere nemmeno un colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-1 A zero Vavassori! 40-0 Altra prima, altro punto Vavassori! 30-0 Intervento vincente dell’azzurra campionessa olimpica. 15-0 Veramente importante che il break sia arrivato dopo il turno di servizio di Sara, serve Vavassori! 3-1 Addirittura a zero otteniamo il break su Jiang (CHN). 0-40 Comoda volèe out Galloway. Tre chance! 0-30 Prende la rete dalla risposta Wave, chiude Sara!! 0-15 Risposta alta e carica di Errani, interviene il piemontese! 2-1 A trenta Errani! 40-30 Risposta profonda Jiang, chiude Galloway. 40-15 Bene a fondo Sara, il movimento ancora una volta di Vavassori a rete ci premia! 30-15 Non risponde Jiang! 15-15 Bene l’intervento di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Jiang/Galloway 4-1, Roland Garros 2025 in DIRETTA: break azzurro nel 1° set

