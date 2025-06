LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | splendido bronzo azzurro nell’otto femminile!

Un trionfo azzurro ai Campionati Europei di canottaggio 2025! L'otto femminile ha conquistato un meritatissimo bronzo, confermando il talento e la determinazione delle nostre atlete. Questo successo si inserisce in un trend crescente per il canottaggio italiano, sempre più al centro della scena sportiva europea. La forza delle donne in questo sport sta scrivendo una nuova pagina di storia. Non perdere la diretta, l'emozione è alle stelle!

11.08 In corso la premiazione dell'otto femminile, ribadiamo che le nostre ragazze hanno conquistato un magnifico bronzo. 11.06 ARGENTO per la Grecia con Stefanos Ntouskos (6.44.90), BRONZO per il tedesco Marc Weber (6.46.08). 11.05 Aumenta il numero dei colpi il bielorusso, il quale va a vincere la MEDAGLIA D'ORO in 6.41.09. 11.04 Risale la Germania negli ultimi metri con Marc Weber, Zalaty è andato via verso l'oro. 11.03 È un duello agguerrito tra Ntouskos e Zalaty, passsano appaiati ai 1500 metri. 11.02 Balza al comando a metà gara il greco Ntouskos

