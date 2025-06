LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | pochi minuto all’inizio delle finali del 4 di coppia

Oggi il canottaggio europeo 2025 vive un momento di grande emozione con le finali del 4 di coppia che stanno per iniziare! Segui la diretta e lasciati coinvolgere dall'adrenalina delle acque! È interessante notare come queste competizioni, pur non essendo incluse nel programma olimpico, rappresentino un'importante vetrina per i talenti emergenti. Non perdere l'occasione di witness history in the making!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48 Parte la regata, non inclusa nel programma olimpico. 9.47 Sta per iniziare la seconda finale, quella della coppia maschile pesi leggeri, la startlist: GEORGIA ARMENIA MOLDAVIA GEORGIA 9.44 Oro alla coppia teutonica Jasmina Bier – Paul Umbach nel doppio misto PR2 (08.04.35), argento all’equipaggio ucraino (08.06.93). Crolla invece Israele nell’ultima parte di gara (08.10.00). 9.41 Nella prima mattinata, si è svolta la finale b del singolo maschile. Segnaliamo il secondo posto di Davide Mumolo in 6.48.08 alle spalle del turco Cevdet Ege Mutlu. Il genovese si è così piazzato ottavo nella classifica complessiva. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuto all’inizio delle finali del 4 di coppia

