LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | pochi minuti all’inizio delle finali del 4 di coppia

L'emozione del canottaggio europeo 2025 è alle porte! Mentre le finali del 4 di coppia si avvicinano, gli occhi sono tutti puntati sulla Germania, che sta dominando la competizione. Questo sport, simbolo di resistenza e strategia, sta vivendo un periodo di rinnovato interesse, attirando giovani talenti e appassionati. Non perdere neanche un istante della diretta: il brivido della vittoria è a un passo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.54 Ancora oro per la Germania (6.54.71), secondo posto per l’equipaggio georgiano a quasi 5 secondi di distacco, terza piazza per la Moldavia. Staccatissima l’Armenia quarta. 9.51 500 metri al traguardo, c’è la Germania di Maximilian e Alexander Aigner in testa. 9.48 Parte la regata, non inclusa nel programma olimpico. 9.47 Sta per iniziare la seconda finale, quella della coppia maschile pesi leggeri, la startlist: GEORGIA ARMENIA MOLDAVIA GEORGIA 9.44 Oro alla coppia teutonica Jasmina Bier – Paul Umbach nel doppio misto PR2 (08.04.35), argento all’equipaggio ucraino (08. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio delle finali del 4 di coppia

Leggi anche questi approfondimenti

LIVE Grant/Pigato-Eala/Gauff, WTA Roma 2025 in DIRETTA: azzurre impegnate sul Pietrangeli

Buongiorno a tutti! Siamo in diretta dal WTA di Roma 2025, con le azzurre pronte a dare il massimo sul campo Pietrangeli.

Cerca Video su questo argomento: Live Canottaggio Europei 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Gli Europei U19 in diretta streaming; Campionati europei di canottaggio 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove vedere le gare; Europei 2025, doppio argento per l'Italia nel due senza maschile e femminile; Campionati Europei Senior, Pesi Leggeri e Pararowing 2025 – Plovdiv. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: Italia ambiziosa con il 4 di coppia

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della giornata finale degli Europei di ...

LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: si assegnano i primi titoli

Da oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata degli Europei di canottaggio 2025.

Europei 2025, doppio argento per l'Italia nel due senza maschile e femminile: festa per Meirano-Codato e Di Colandrea-Codato

Segnala eurosport.it: CANOTTAGGIO, EUROPEI 2025 - Doppia gioia per la squadra azzurra agli Europei senior in svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria. Laura Meriano e Alice Codato conquist ...