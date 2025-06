LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | pochi istanti al via dell’otto maschile in acqua anche l’Italia

Grande emozione ai Campionati Europei di Canottaggio 2025! L'otto maschile italiano ha compiuto un’impresa straordinaria, conquistando il bronzo negli ultimi metri di gara. Questo risultato non solo dimostra la qualità del nostro team, ma sottolinea anche la rinascita dello sport italiano nel panorama internazionale. In un momento in cui il canottaggio sta vivendo un nuovo slancio, l'Italia si fa sentire! Non perdere l’azione, il cuore del canottaggio batte forte!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 ED È BRONZOOO!!! IMPRESA NEGLI ULTIMI 250 METRI DEI NOSTRI CANOTTIERI, attacco sferrato alla perfezione nei confronti della Germania!!! 11.34 Aumenta di colpi l’equipaggio italiano! 11.33 1500 inoltrati, l’Italia deve recuperare un secondo e mezzo per agganciare il podio. 11.32 Serve un’accelerazione da parte dei nostri vogatori, 700 metri al termine! 11.32 Ai 1000 metri l’Olanda è al comando, vicinissime Gran Bretagna e Germania, Italia quarta a 2.45. 11.30 500 metri di percorrenza, equipaggi tutti appaiati, anche i nostri 8 azzurri sono lì! 11.29 Nell’equipaggio azzurro anche Davide Comini e Giovanni Codato, protagonisti dell’argento nel due senza nella giornata di ieri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: pochi istanti al via dell’otto maschile, in acqua anche l’Italia

