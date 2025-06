LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia centra il bronzo continentale in entrambi gli otto!

L'Italia conquista il bronzo ai Campionati Europei di canottaggio 2025! Un risultato che non solo celebra l'abilità dei nostri atleti, ma riflette anche un trend crescente nel panorama sportivo italiano: la riscoperta delle discipline acquatiche. Con cinque medaglie e un nono posto nel medagliere, gli azzurri dimostrano che il talento e la passione possono portare a grandi traguardi. Restate sintonizzati, il canottaggio italiano è pronto a stupire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Amici di OA Sport, grazie per averci seguito. La Diretta termina qui, vi auguriamo un buon proseguimento di giornata. 11.42 Terminano qui gli Europei di canottaggio di Plovdiv. Bilancio positivo per i colori azzurri, chiudiamo al nono posto nel medagliere, in virtù delle 5 medaglie conquistate. Domenica caratterizzata dal bronzo nell’otto femminile e nell’otto maschile, chiude ai piedi del podio invece il quattro di coppia maschile. 11.39 Saliamo a 3 bronzi nel medagliere, 5 i podi totali. 11.36 ORO alla Gran Bretagna (5.21.22), ormai pratica abituale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia centra il bronzo continentale in entrambi gli otto!

