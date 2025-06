LIVE Canottaggio Europei 2025 in DIRETTA | Italia ambiziosa con il 4 di coppia

Siamo in Bulgaria, dove l'Italia si prepara a conquistare il podio con il suo potente 4 di coppia! Gli Europei di canottaggio 2025 rappresentano un momento cruciale per la nostra nazionale, che punta a confermare la sua leadership nella disciplina. Con due argenti già in tasca, la tensione è alle stelle. Segui con noi questa avvincente giornata finale, perché ogni colpo d'ancora potrebbe riscrivere la storia del nostro sport!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della giornata finale degli Europei di canottaggio 2025. Quest’oggi a Plovdiv (Bulgaria) si assegnano le ultime medaglie della rassegna continentale. Dopo le due medaglie d’argento conquistate nel due senza (sia maschile che femminile), gli atleti azzurri tornano protagonisti nel quattro di coppia maschile e nell’otto. Il programma scatterĂ alle 8.30 italiane, con le finali b del quattro di coppia maschile e femminile. Dopo le finali per il piazzamento dei singoli, assisteremo invece alla finale per le medaglie del quattro di coppia femminile, con favorite Francia e Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Canottaggio, Europei 2025 in DIRETTA: Italia ambiziosa con il 4 di coppia

